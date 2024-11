Grenzach-Wyhlen: KinderUni ist deutscher Spitzenreiter

Kindgerechte Sprache

Initiator Manfred Mutter kündigte an, dass man auch künftig Vorlesungen aus den Bereichen Naturwissenschaften und Technik, Philosophie und Recht, Mensch und Umwelt sowie Kultur und Geschichte anbieten werde. Daher habe man sich zum Ziel gesetzt, in Kontakt mit deutschsprachigen KinderUnis Wissenschaftler zu gewinnen, die es verstehen, dem Nachwuchs aktuelle Themen in zwar kindgerechter, aber wissenschaftsgetreuer Sprache zu vermitteln.

Dass dies auch in diesem Jahr vollauf gelungen ist, bestätigt der große Zuspruch an Kindern, die an den Vorlesungen teilnahmen. Dies habe sich auch in den sich anschließenden Fragerunden gezeigt, bei denen die Kinder die jeweiligen Dozenten mit ihren Fragen bombardiert hätten. Dabei hätten die Vortragenden nicht selten über das beachtliche Wissen der Kinder gestaunt, hält Mutter fest. Neu war bei der KinderUni in diesem Jahr, dass mit Nea Leimbacher und Kira Rombach zwei Kinderreporterinnen im Anschluss an die Vorlesungen Interviews mit den Professoren führten. Auch in Zukunft sollen Kinderreporter ein belebendes Element darstellen, deren authentische Berichte in lokalen Medien auch als Sensor für die weitere Programmplanung dienen können, sagt Mechthild Wallny vom Organisationsteam. Die Reporterinnen beantworteten dann auch selbst Fragen zu ihrer Arbeit bei den Vorlesungen und stellten ihre „ungebändigte Neugier“ als Hauptmotivationsgrund in den Mittelpunkt.