Unter dem Motto „Wissen macht Spaß, und etwas zu wissen, was die Eltern nicht wissen, macht noch mehr Spaß“, geht die KinderUni in ihr zweites Jahr. Bei einem Treffen mit dem Organisationsteam für die KinderUni und den Machern des Fördervereins Kinder, Jugend und Kultur Grenzach-Wyhlen zogen die Initiatoren der KinderUni um Manfred Mutter am Montag eine eindrucksvolle Bilanz für das erste Jahr.