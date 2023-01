Grenzach-Wyhlen. Marius Kipfmüller aus Grenzach-Wyhlen ist neuer Chefredakteur des Juso-Landesmagazins „Kontra“. Die Wahl Kipfmüllers ist am Sonntag im Rahmen des Landesausschusses der Jusos Baden-Württemberg in Stuttgart erfolgt. Damit ist Kipfmüller ein kooperierendes Landesvorstandsmitglied, wie es in einer Pressemitteilung heißt.