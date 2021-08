Grenzach-Wyhlen Kirchenhall statt Alpenecho

Schweizer Volksüberlieferungen zufolge war das Alphorn im 14. Jahrhundert als Signalhorn in Verwendung. Im 18. Jahrhundert, als viele Hirten verarmt in die Stadt gezogen waren, geriet das Instrument in schlechtes Licht und somit fast in Vergessenheit. Inzwischen gehört es zu einem der Nationalsymbole, das mit gigantischen Treffen und Einzelorchestern mit über 150 Bläsern gefeiert wird.

Für September geht das Seniorenbüro wieder zu den regelmäßigen Angeboten über, wie Ilona Fritz-Schild anmerkte. Am 9. September findet in der Gartenstraße die Sprechstunde des Pflegestützpunkts statt. Am 14. September ist um 14 Uhr wieder Boule-Nachmittag im Emilienpark sowie um 15 Uhr die PC-Sprechstunde, in der im Familientreff Wyhlen die Funktionsweise von Smartphones, Tablet-PCs und weiteren Geräten erläutert wird. Am 15. September findet die jährliche Info-Fahrt mit Bürgermeister Tobias Benz statt.

Anmeldungen nimmt das Seniorenbüro unter Tel. 07624/32-168 entgegen.