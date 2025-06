Grenzach-Wyhlen: Kitagebühren mit neuer Beitragsstufe

Zu Sitzungsbeginn gab Sandra Grether, stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende der Kita „Löwenzahn“ eine kurze Erklärung im Namen der Eltern ab. „Für viele Familien bedeutet das die zweite Erhöhung innnerhalb eines Jahres mit über 21 Prozent Steigerung. Wir sind uns der knappen Kassen bewusst, aber das ist das falsche Signal!“

Kurzfristiger Antrag sorgt für etwas Stirnrunzeln

Tilo Levante bedauerte die kurzfristige Übermittlung des Antrags an die Fraktionen, verwies aber darauf, dass die gleiche Diskussion bereits im Vorjahr geführt wurde. Annette Grether und Marlen Geheeb (Fachbereichsleitung Familie, Bildung und Soziales) gaben zu bedenken, dass eine weitere Gruppe einen Mehraufwand für die Verwaltung bedeute. Das wollten Tilo Levante und Alexander Drechsle nicht stehen lassen und warfen in den Raum, dass maximal 35 000 Euro für den Verwaltungsaufwand entstünden, was aber durch die Mehreinnahme gedeckt sei. Mit Stimmen der Freien Wähler, der FDP, der AfD und Katja Schäfer (SPD) ging der Antrag mit zehn Ja-Voten gegen acht Nein-Stimmen von Union und Grünen durch. Drei weitere SPD-Mitglieder enthielten sich.