Grenzach-Wyhlen: Kläranlage ist nicht „undicht“

Dieser Transferschacht ist gebrochen und muss für etwa 100 000 Euro saniert werden. Foto: zVg/BASF

In der Kläranlage wird das Schmutzwasser dann so weit gereinigt, dass es wieder in den natürlichen Kreislauf zurückfließen kann. Je nach Belastung erhalten die Abwässer eine gezielte Vorbehandlung und werden in Spezialanlagen gereinigt. In der Neutralisationsstufe wird es neutralisiert und von Feststoffen befreit. Danach kann das vorbehandelte Wasser in die biologische Reinigungsanlage fließen. Dort werden in mehreren Stufen Stickstoff- und organische Kohlenstoffverbindungen entfernt, ehe das Wasser über ein System verschiedener Klärbecken in den Rhein eingeleitet wird.

Alleine für den laufenden Unterhalt der Anlage sind für das kommende Jahr 172 300 Euro vorgesehen, wie Michael Senn, Production Manager bei BASF Grenzach, im Betriebsausschuss des Gemeinderats vorrechnete. Unter anderem müssen von diesem Geld Schneckenpumpen und -antriebe inspiziert, die Rechen-Inspektion vorgenommen und Rostschutzarbeiten – allesamt jährliche Routinearbeiten – umgesetzt und bezahlt werden. Der Löwenanteil der Summe – nämlich 100 000 Euro – entfällt allerdings auf die Sanierung eines Transferschachts. Denn dieser hat sich, wie Senn anhand von Bildern darlegte, bereits um bis zu fünf Zentimeter gesetzt. Das Bauwerk ist quasi gebrochen.