Grenzach-Wyhlen: Klangpoesie voller Emotionen

Nicht nur der von Richard Dehmel verklärte Nachthimmel hängt voller Geigen, sondern auch das Handballtor in der akustisch äußerst angenehmen Markgrafenhalle. Foto: Willi Vogl

In Schönbergs „Verklärte Nacht“ erzählt die einsätzige Musik in fünf Abschnitten die Geschichte eines Paars, das sich in einer kalten, sternklaren Nacht mit einer schweren Wahrheit auseinandersetzt: Die Frau erwartet ein Kind von einem anderen Mann. Doch anstelle von Trennung und Verzweiflung führt die Nacht zu Vergebung und Annäherung. Richard Dehmels Gedicht bildet die Grundlage für Schönbergs emotionsgeladene Klangpoesie, bei der man Verzweiflung, Vergebung und Lebensfreude nicht nur als motivische Charaktere wahrnimmt, sondern als nahezu körperlich berührende Schwingungen. So ist man gebannt vom elegischen Gesang, leidet an der schluchzenden Seufzermotivik und lässt sich nach unvermittelten Abbrüchen durch aufgehellte Heiterkeit überraschen.