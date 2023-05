Grenzach-Wyhlen Klare Forderungen an die Politik

Politische Forderungen

Ein wichtiges Anliegen ist dem HGV die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung mit dem Start der Neuen Mitte in Grenzach. Gewünscht werden zudem eine Handwerker-Parkkarte, die Schaffung digitaler Ortseingangstafeln sowie die Einführung eines Ein-Euro- Bustickets für innerörtliche Fahrten, wie es dies seit wenigen Jahren in Lörrach gibt.

Jahresausflug

Der Ausflug des HGV wird in diesem Jahr nach Speyer führen und soll, wie der Ausflug im Vorjahr von zahlreichen touristischen und kulinarischen Höhepunkten begleitet werden.

Soziales Engagement

Das regelmäßige soziale Wirken des HGV kam bei der Generalversammlung durch Spenden an das Familienzentrum, den Verein Kinder, Jugend und Kultur (Kijuku) sowie an die Jugendfeuerwehr zum Ausdruck. Alle drei Institutionen wurden mit jeweils 500 Euro bedacht, das Familienzentrum zusätzlich mit einem Einkaufsgutschein in Höhe von 200 Euro für die Anschaffung von Spielen. Möglich gemacht haben die Spenden die Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt.

Grußworte

Gruß- und Dankesworte richtete Bürgermeister Tobias Benz an die Vertreter von Handel und Gewerbe. So vor allem für das soziale Engagement, das in besonderer Weise aufzeige, wie tief der Verein in Grenzach-Wyhlen verwurzelt sei. Sehr ausführlich beleuchtete der Bürgermeister auch die aktuelle prekäre Haushaltssituation der Gemeinde, die einen sehr komplexen Hintergrund habe. Die Entscheidung, noch bis zum 30. Juni eine Haushaltssperre zu verhängen, sei daher folgerichtig gewesen.

Wahlen

Vorsitzender: Joachim Schlageter; stellvertretender Vorsitzender: Jan Issler; Kassiererin: Petra Issler; Schriftführer: Lukas Bernd; Beisitzer: Anja Voria, Dieter Werda, Philipp Kock, Petra Schlegel, Raphael Kösters, Benjamin Issler, Kathrin Boccuzzi, Silke Sispele, Michael Hennemann, Felix Düster, Michael Schwab und Benjamin Stoll.