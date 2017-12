Grenzach-Wyhlen Kleine Hingucker im Alltagsstress

Die Geschäftswelt ist verzückt, Inhaber und Mitarbeiter sind begeistert, die Kunden staunen: Keine Frage, die jüngste Idee von Eva Weber, Elternbeiratsvorsitzende der Bärenfelsschule in Grenzach, kommt an. In der Nachmittags-AG „Kreative Schreibwerkstatt“ haben die Kinder in der Adventszeit Weihnachtsdekorationen gebastelt. Diese Deko ist nun in zahlreichen Läden und Geschäften rund um die Schule zu sehen. Unsere Zeitung hat sich umgesehen.

Von Gerd Lustig

Grenzach-Wyhlen. „Eine wirklich schöne Aktion. Ich finde es auch toll für die Kinder, da wurde etwas Sinnvolles auf die Beine gestellt“, urteilt Sylvia Fischer, Mitarbeiterin bei „Issler & Pütz“. Im Schaufenster wurden zwei zu Blumenblüten mittels Notenblättern stilisierte Deko-Artikel platziert. Und damit es noch ein wenig schöner wirkt, haben die Geschäftsleute kurzerhand noch einen Nikolaus dazwischen gestellt.

Von der „großartigen Idee“ zeigte sich auch Anke Gliesche in der Buchhandlung Merkel begeistert. „Solche Aktionen sind für alle schön“, freut sie sich. Sie kann sich durchaus vorstellen, dass die Kinder künftig sogar ein ganzes Schaufenster gestalten. „Die Deko passt sehr gut zu unserem weiteren Weihnachtsschmuck im Fenster“, meint auch Inhaberin Patrizia Merkel. Auch sie hatte sich für die stilisierten Blumenblüten als Deko entschieden.

Aktion kommt bestens an

„Total herzig“, hieß es spontan bei Toto-Lotto Braun. Mitarbeiterin und Chefin finden es toll, dass die Kinder ihre kleinen Kunstwerke auch öffentlich zeigen können. „Das ist gut fürs Ego“, sagen sie unisono. Die Deko, wobei es sich hier um stilisierte Tannenbäumchen sowie Strohsterne handelt, soll bis zum Dreikönigstag im Schaufester bleiben.

Von einer „tollen Idee“ ist auch bei „Roeseler Informatik“ die Rede. Noch hängen hier allerdings keine Werke der Bärenfelsschüler. „Als die Anfrage kam, haben wir sofort zugesagt, doch um ganzen Weihnachtstrubel haben wir dann vergessen, die Teilnahmekarte wieder zurückzuschicken“, erklärt die Geschäftsfrau. Jetzt hofft sie, dass vielleicht noch ein paar der selbstgebastelten Deko-Stücke übrig sind, die noch auf die Schnelle im Laden ausgestellt werden könnten.

Ebenfalls gut vorstellen könnte sich dies auch die Inhaberin des Geschäftes „Shabby + Nostalgie by Helen“. Die Aktion an der Schule hält sie für eine wunderbare Sache. „Doch die Initiatoren haben sich wohl nicht so recht getraut zu fragen“, schmunzelt sie. Dabei liegt ihr Geschäft nur wenige Schritte vom Bärenfelsschulhof entfernt.

Und diese Aktion kommt richtig gut an, wie Eva Weber mitteilt. Kaum habe sie den betreffenden Geschäften entsprechende Briefe zugestellt, sei bereits am Abend die erste Zusage gekommen, hält die engagierte Elternvertreterin fest.

Insgesamt sind in Grenzach 15 Geschäfte dabei, in denen die Weihnachts-Deko der Kinder ausgestellt ist, wie die Elternbeiratsvorsitzende informiert. „Sinn und Zweck der Bastel-Aktion war von Anfang an, für die Kinder kleine Anlaufpunkte zu schaffen, wo sie hingehen und ihren Eltern, Freunden und Familien stolz zeigen können, was sie selbst geschaffen haben.“ Das stärke ihre Kreativität und fördere das Selbstbewusstsein. Es ist daher sehr gut möglich, dass es im nächsten Jahr erneut eine solche Aktion gibt.