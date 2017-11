Grenzach-Wyhlen Klettern über Grenzen hinweg

Der Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes für den Landkreis Lörrach hat vor einem Jahr die Sportklettergruppe „free solo“ für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren gegründet. Im neuen Jahr soll sich eine weitere Sportgruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter ab 17 Jahren dazugesellen.

Der Begriff Bouldern wird von dem englischen Begriff boulder abgeleitet und bedeutet Felsblock. Im Gegensatz zum Klettern braucht man beim Bouldern keine besondere Ausrüstung, man klettert unter anderem an Felsblöcken oder -wänden oder an sogenannten Boulderwänden. Seit einem Jahr gibt es die Möglichkeiten zum Bouldern im „LÖbloc“ in Grenzach-Wyhlen. Eine Sicherun, wie beim Klettern erfolgt beim Bouldern nicht, da anders als beim Klettern das Bouldern nur in Absprunghöhe spielt, im „LÖbloc“ beträgt diese Höhe maximal fünf Meter. Für Abwechslung beim Bouldern und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade an den Boulderwänden sorgen viele verschiedene farbige Tritte und Griffe sowie unterschiedliche Routen.

Für sportbegeisterte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter ab 17 Jahren organisiert der Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes für den Landkreis Lörrach in Kooperation mit der Gemeinde Grenzach-Wyhlen einen Schnupperkurs für Einsteiger. Der Kurs ist kostenfrei und findet am Dienstag, 12. Dezember, von 18 bis 20 Uhr in der Boulderhalle „LÖbloc“, Im Fallberg 6 in Grenzach-Wyhlen statt.

Klettergruppe tritt sich immer dienstags

Wer nach diesem Schnupperkurs Lust bekommen hat, diesen Trendsport weiter zu betreiben, kann sich der „free solo – Klettergruppe“ anschließen, die sich jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr in der Boulderhalle trifft. Das Projekt wird durch den Caritasverband und die Gemeinde Grenzach-Wyhlen gefördert, so dass für die Teilnehmer eine kostenreduzierte Teilnahme (zehn Euro im Monat) möglich ist.