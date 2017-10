Grenzach-Wyhlen Kletterprojekt „free solo“

Ein rundes Dutzend Jugendlicher verschiedener Nationalitäten trifft sich seit Januar einmal wöchentlich in der Boulderhalle in Wyhlen im Rahmen des Kletterprojektes „free solo“. Ab Dezember wird das Projekt des Jugendreferates der Gemeinde Grenzach-Wyhlen in Kooperation mit dem Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes fortgesetzt.

Wer zwischen zwölf und 16 Jahre alt und Lust hat, eine neue Sportart auszuprobieren und dabei andere Kulturen kennenlernen will, kann sich „free solo“ anschließen. Die Veranstalter bieten am 14. und am 28. November jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr zwei Schnuppertage an. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt beim Jugendreferat unter Tel. 07624/32 409 oder per E-Mail anjugendreferat@grenzach-wyhlen.de.

Der neue Kurs beginnt am 12. Dezember, immer dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn Euro monatlich. Eine Kostenbefreiung erhalten alle, die sich nachweislich im SGB II- oder Asylbewerberleistungsbezug befinden. Kletterschuhe und sonstige notwendige Kletterutensilien stellt der Veranstalter den Teilnehmern kostenfrei zur Verfügung.