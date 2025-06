Grenzach-Wyhlen: Kommunale Finanzkraft muss gesteigert werden

Bürgermeister Tobias Benz sieht zudem, dass die Gemeinde in puncto Städtebau vorankommt. So wurde Wyhlen mit der Sanierung des Rathauses und dem Umbau der alten Hebelschule zu einer Kita weiterentwickelt. Ein weiterer Schritt für eine attraktive Gemeindeentwicklung wird die Neugestaltung der Gartenstraße als neue Ortsmitte sein. In Grenzach ist das Ziel, das Haus der Begegnung zu sanieren.