Nach Angaben eines 26-jährigen Mannes haben ihn am Dienstag, 25. März, gegen 11.09 Uhr, zwei Fahrkartenkontrolleure grundlos zu Boden gebracht. Die beiden Kontrolleure verließen nach seinen Angaben zusammen mit dem 26-Jährigen die Buslinie 38 in der Basler Straße an der Bushaltestelle Seidenweg, da dieser offenbar keinen Fahrschein hatte. Der Mann versucht wohl zu flüchten, konnte aber von einem Kontrolleur festgehalten werden. Bei einem erneuten Fluchtversuch habe der Kontrolleur ihn dann mit den Armen festgehalten. Dabei verloren beide das Gleichgewicht und stürzten offenbar. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten sucht der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen Zeugen unter Tel. 07624/ 98900.