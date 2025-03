Grenzach-Wyhlen: Konzept für Tagespflege vorgestellt

Sozialstation wird tätig

Die künftige Tagespflege in der Gemeinde wird von der Sozialstation betrieben. Deren Leiter Marcel Sühwold stellte das Konzept vor. Der Aufenthalt in der Tagespflege soll Freude bringen und die Lebenstüchtigkeit festigen. Mit der neuen Station an der neuen Mitte werde ein Leuchtturmprojekt entstehen, das in Zusammenarbeit mit wissenschaftliche Einrichtungen vorbereitet werde.

Geist und Körper

Vorgesehen ist eine Kapazität von 18 Patienten. Im Mittelpunkt werde für die Besucher das geistig-körperliche Training stehen. Mit den grundlegenden Zielen entdecken und lernen sollen vor allem die Alltagskompetenzen gefördert werden. Dazu sei unbedingt Generationenkooperation erforderlich, das heißt die Besucher der Tagespflege, zu den wohl überwiegend ältere Personen gehören, sollten intensiven Kontakt zu anderen Altersgruppen finden, um dadurch Anregungen für das eigene Verhalten zu finden.