Grenzach-Wyhlen: Kräuterweihe in der Wallfahrtskapelle

Vollbesetzte Kapelle

Zelebriert wurde der Festgottesdienst von Pfarrer Michael Dafferner. Er rief den Christen in der voll besetzten Wallfahrtskapelle zu, dass zu den Stationen eines Lebens auch der Tod und die Auferstehung gehören. Dies bedeute, dass die Menschen auch auf ihre eigene Zukunft trauen und hoffen dürfen.

Einst hatte auch Papst Franziskus das Marienfest als Grund zur Hoffnung definiert. Papst Franziskus erinnerte daran, dass man bei der Aufnahme Marias in den Himmel eine unendlich größere Errungenschaft feiere, weil die Gottesmutter ihren Fuß in das Paradies setzte. Dorthin sei sie nicht nur im Geist gegangen, sondern auch mit ihrem Leib, mit ihrem ganzen Selbst. Dies gebe den Menschen Hoffnung und man verstehe, dass die Menschen kostbar und dazu bestimmt seien aufzuerstehen. In entsprechender Weise äußerte sich auch Pfarrer Dafferner in seiner Festpredigt und bezeichnete Mariä Himmelfahrt als Fest der Hoffnung.