Grenzach-Wyhlen: Kritik an fehlenden Warnschildern häuft sich

Auf Nachfrage bestätigte der Grenzacher Jäger Oliver Emmert, dass es auf der Bettinger Straße relativ häufig zu Wildunfällen kommt. Gerade in jenem Kurvenbereich, wo schon immer ein regelmäßiger Wildwechsel stattfindet und die Waldtiere die Straße queren. Dies betätigen auch viele Neufeld-Bewohner, die täglich die Bettinger Straße nutzen und oftmals während der Nachtstunden oder in den frühen Morgenstunden die Straße befahren und vor allem Rehen begegnen, während Füchse meist schneller in den Gebüschen an den Straßenrändern verschwinden.

Schilder sollen warnen

Auffallend ist an der Bettinger Straße, dass gerade dort, wo die Wildwechsel stattfinden, keinerlei Beschilderung vorhanden ist, die vor den Wildwechseln warnen und die Autofahrer zum langsamen Fahren auffordern. Weiter bergab fordern derweil Straßenschilder in den Zeiten der Krötenwanderung dazu auf, Tempo 30 einzuhalten. Ein Missverhältnis, wie zahlreiche Nutzer der Bettinger Straße bestätigen. Immer mehr Verkehrsteilnehmer fordern daher, dass auch an der Bettinger Straße entsprechende Schilder aufgestellt werden, die auf einen Wildwechsel aufmerksam machen. Die PKW-Fahrer wären dann aufgefordert, sofort zu bremsen und abzublenden, wenn Tiere in Sicht kommen.