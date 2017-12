Grenzach-Wyhlen Küchenherd fängt Feuer

Grenzach-Wyhlen. Die Polizei sowie weitere Rettungskräfte sind am späten Montagabend in die Basler Straße gerufen worden, da dort in einer Wohnung ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Beim Eintreffen der Streife hatte die Freiwillige Feuerwehr Grenzach-Wyhlen, die mit 26 Mann im Einsatz war, ein auf dem Herd ausgebrochenes Feuer bereits gelöscht.

Wie es im Bericht der Beamten heißt, hatte sich der 68-jährige Wohnungsinhaber selbstständig in Sicherheit gebracht. Er wurde vom Notarzt vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass der 68-Jährige den Backofen angemacht hatte und gleichzeitig unabsichtlich auch die Herdplatten einschaltete. Auf diesen befand sich eine Abdeckung aus Kunststoff, die Feuer fing. Durch die Hitze schmolz das Plastik der Abzugshaube und einer Hängelampe. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet.