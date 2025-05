Das Problem der zunehmenden Umwandlung von regulärem Wohnraum in Kurzzeitunterkünfte erhitzt offenbar nicht nur im Gemeinderat die Gemüter. Willi Halfter, regelmäßiger Gast in Sitzungen kommunaler Gremien, appellierte jüngst im Technischen Ausschuss, weitere Umnutzungen von Wohnungen zu verhindern. „Ich flehe alle an, das nicht zu genehmigen“, sagte Halfter. Um mehr vorhandenen, aber oftmals bewusst ungenutzten Wohnraum zu reaktivieren, regte der Zuhörer eine Leerstandsbesteuerung an. Andernorts gebe es das, gab Halfter vor. Eine solche Zweckentfremdungssatzung sei aus seiner Sicht allerdings kein „Allheilmittel“, um mehr Wohnraum zu bekommen, entgegnete Bürgermeister Tobias Benz. Vielmehr sei sie „ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand mit nur bedingtem Erfolg“. Eine mögliche Besteuerung von Leerstand wertete Benz zwar als „wohlfeile Idee“. Doch komme man hier schnell in den Bereich des Eigentumsrechts. Der kommunale Handlungsrahmen sei hier stark eingeschränkt. Wolle der Staat in diesem Segment Veränderungen erreichen, „müsste er uns als Gemeinde ein anderes Instrumentarium zur Verfügung stellen“, schloss Benz seine Ausführungen.