Grenzach-Wyhlen: Lärmschutzwand sorgt für erhitzte Gemüter

Hohe Kosten

Ende April veranstaltete die Gemeinde mit verschiedenen Amtsleitungen, Rechtsanwalt Dirk Schöneweiß und Bürgermeister Tobias Benz eine Informationsveranstaltung, wie sie bereits im vergangenen Jahr angekündigt wurde. Bei diesem Termin erfuhren die Betroffenen ihrer Aussage nach erstmals von der zu erwartenden Kostenhöhe. Bis zu 86 000 Euro sollen fällig werden für die finalen Erschließungsmaßnahmen sowie die Errichtung der Lärmschutzwand. Die 80 Meter lange und drei Meter hohe Stahlkonstruktion wurde mit 300 000 Euro deutlich teurer als geplant.

Betroffene sind verärgert

Der Betrag soll nach dem Beschluss des Gemeinderats zu 95 Prozent an die „profitierenden“ elf Grundstücke im Hornacker und Gisiweg weitergegeben werden, da die durch die Bahn verursachten Geräusche um mehr als fünf Dezibel gesenkt wurden, wie Bürgermeister Tobias Benz auf Anfrage bestätigt und erläutert. Da es eine freistehende Wand ist und rechtliche Probleme dies zudem verhinderten, konnte der Bauträger Stuckert, der das westliche Gebiet erschloss, nicht zur Erstellung einbezogen werden. Was die Betroffenen ärgert: Lange Zeit wurden sie über die Kosten im Unklaren gelassen. Im vergangenen Jahr wurde lediglich angekündigt, dass man sich notfalls um eine Finanzierung kümmern solle. Sie berichten auch im Gespräch von einer sehr aufgeheizten Stimmung bei der Vorstellung der Kosten in der Mensa der Bärenfelsschule, zu der die Betroffenen zehn Monate nach der Behandlung im Gemeinderat eingeladen waren.