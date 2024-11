Grenzach-Wyhlen: Landrätin besucht Grenzach-Wyhlen

Bürgermeister Benz stellte in einem kurzen Inputreferat einige aktuelle kommunalpolitische Themen und Herausforderungen in der Doppelgemeinde vor. Dabei ging er auf die Neuen Mitten in Grenzach und Wyhlen, das Neubaugebiet Kapellenbach-Ost sowie den geplanten Energiecampus am Wasserkraftwerk ein.

Auch die sich im Bau befindende Umgehungsstraße B 34 neu und das bevorstehende 50. Jubiläum des Zusammenschlusses von Grenzach und Wyhlen im kommenden Jahr wurden angesprochen. Einen weiteren Themenbereich bildete die angespannte Haushaltslage. Besonders der Anstieg der Kreisumlage, aber auch stagnierende und rückläufige Steuereinnahmen sowie steigende Ausgaben und immer mehr Pflichtaufgaben träfen die Gemeinde empfindlich, sagte Benz.