Grenzach-Wyhlen Laufendes Verfahren ist wieder offen

Bürgermeister Benz spricht von „Zwischenerfolg“

Auch Bürgermeister Tobias Benz stellt die Bedeutung des BVerwG-Beschlusses für die Doppelgemeinde heraus: „Die Berufung der Klage der Gemeinde ist nicht zugelassen worden. Dagegen haben wir eine Anhörungsrüge und Verfassungsbeschwerde erhoben. Der BUND will mit seiner Klage ebenfalls erreichen, dass BASF als Rechtsnachfolger von Ciba und Geigy seiner Verantwortung gerecht wird und ihren Teil der Keßlergrube nachhaltig saniert. Sonst müssen am Ende wir, die Gemeinde, oder die Allgemeinheit die monetären und ökologischen Folgen tragen. Ich freue mich daher sehr, dass mit Zulassung der Revision durch das Bundesverwaltungsgericht ein Zwischenerfolg erreicht wurde und die aufgeworfenen Fragen in Leipzig nun einer neuen Prüfung unterzogen werden.“

BUND will keinesfalls klein beigeben

Irene Blaha vom BUND Grenzach-Wyhlen verweist auf die Generationengerechtigkeit: „Aktuell wird in der Diskussion zum Klimawandel über diesen Aspekt neu diskutiert. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, dass BASF keine nachhaltige Lösung anstrebt, sondern – vom Land genehmigt – über Teile der hochtoxischen Schadstoffe einfach einen Deckel stülpt, der nach unten offen ist. Damit wird die Beseitigung der Schadstoffe den nachfolgenden Generationen überlassen.“

Neusüß: „Notfalls bis vors Bundesverfassungsgericht“

Auch Rechtsanwalt Peter Neusüß, der das Verfahren bei der Kanzlei Sparwasser & Schmidt betreut, ist überzeugt: „Mit der Zulassung der Revision zeigt das Bundesverwaltungsgericht, dass dieses Verfahren über den Einzelfall hinaus Bedeutung hat. Damit bietet sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz auch für den Bodenschutz und die Altlastensanierung die Chance, dass abermals ein oberstes Gericht dem in der Verfassung verankerten Nachhaltigkeitsgrundsatz die erforderliche rechtliche Schärfe verleiht und der Lastenverschiebung auf künftige Generationen Einhalt gebietet. Gelingt das in Leipzig nicht, müssen wir auch noch das Bundesverfassungsgericht bemühen.“

Rückblende

Das Gerichtsverfahren – nunmehr über drei Instanzen – war in Gang gesetzt worden, weil BASF die potenziellen Schadstoffe in ihrem Teil der Grube belassen und mit einer Einkapselung dauerhaft sichern will. Als das Landratsamt Lörrach dafür grünes Licht gab und auch andere zuständige Stellen die von BASF gewählte Sanierungsvariante als nachhaltig und genehmigungsfähig einstuften, regte sich Widerstand von vielen Seiten – darunter Kommunen in Deutschland und der Schweiz sowie verschiedene Verbände und Organisationen –, der in Klagen mündete.