„Uns ist es gelungen, nicht in den Winterschlaf abzutauchen. Wir sind sehr rege geblieben mit ein paar wenigen Reibungsverlusten“, zieht Heppel eine Bilanz nach fast zweieinhalb Jahren Pandemie. Was der DLRG-Ortsgruppe fehlt, sind neue Mitglieder, die Verantwortung in einem der verschiedenen Bereiche übernehmen wollen.

Das kann im Training, als Ausbilder oder in der Einsatzgruppe sein, erläutert der Rettungsschwimmer, der regelmäßig im Sommer Einsätze an der Nordsee begleitet. „Wir haben eine Trainingsgruppe mit offenem Einstiegsmodell, so kann jeder langsam reinfinden und unverbindlich schnuppern.“