Grenzach-Wyhlen Leistungsschau in der Hochrheinhalle

Gutschein-System

Geht es nach dem HGV-Vorsitzenden, könnte es bei der Leistungsschau ein Bon-System geben. Heißt: Messebeschicker sollen, wenn sie dies möchten, ihren Standbesuchern, Kunden, Mitarbeitern und Gästen beispielsweise einen Gutschein für Kaffee und Kuchen, ein Bier oder ein Mittagsgericht vor Ort schenken können.

Freie Plätze

Die 40 Stände mit Trennwänden für die Leistungsschau wird der HGV wieder von der Messe Lörrach ausleihen. Wer einen bestimmten Standplatz wünscht, sollte sich bald beim HGV-Vorstand melden. Die Standmiete selbst bleibt gleich wie vor fünf Jahren (25 Euro pro Quadratmeter innen und sechs Euro im Außenbereich – jeweils plus Mehrwertsteuer). Die Standwände sind „nackt“, können Schlageter zufolge aber (selbst) tapeziert und überstrichen werden, sofern der Standbetreiber sie danach wieder in den Ursprungszustand versetzt. Jeder Stand hat zudem einen Stromanschluss. „Und W-Lan gibt’s prinzipiell auch, wenn es funktioniert“, sagte Schlageter augenzwinkernd.

Neu: Wirtschaftstreffen

Zwar setzt der HGV bei der nächsten Leistungsschau weitgehend auf das bewährte Muster, eine große Neuerung gibt es aber doch. Wie Wirtschaftsförderin Silke d’Aubert im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt, will die Gemeinde Grenzach-Wyhlen das für den Herbst geplante Wirtschaftstreffen nicht im Haus der Begegnung stattfinden lassen, sondern in der Hochrheinhalle. Und zwar am Leistungsschau-Freitag, 13. Oktober.

Heißt: Sobald am Abend die Messestände schließen, soll im Vorfeld der Hallenbühne für das Wirtschaftstreffen Platz geschaffen werden. Das Konzept der Veranstaltung steht derzeit aber noch nicht fest. Und auch noch nicht, wer als Gastredner kommt.

Firmen und Betriebe, die an der Leistungsschau teilnehmen wollen, können sich per E-Mail an info@hgv-gw.de wenden. Dies gilt auch für örtliche Vereine und Institutionen, die einen Programmbeitrag leisten möchten.

Die Leistungsschau findet vom 13. bis 15. Oktober in der Wyhlener Hochrheinhalle statt. Geöffnet ist freitags von 15 bis maximal 20 Uhr (anschließend Wirtschaftstreffen der Gemeinde Grenzach-Wyhlen). Am Samstag und Sonntag ist die Messe von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.