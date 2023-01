Grenzach-Wyhlen Linie 7311: Ruf nach Rufbus

Wie Felix Behnke erläuterte, wünschten sich viele Jugendliche einen Rufbus für den Rührberg und das Neufeld. Zwar hätten die 38er-Busse (Linie Basel-Grenzach-Wyhlen) gute Fahrtzeiten. Aber die höhergelegenen Gemeindegebiete seien werktags ab 20 Uhr sowie am Wochenende größtenteils abgeschnitten. „Nach dem Vereinstraining noch mit dem Rad das Neufeld hinauf ist sehr sportlich“, sagte Behnke. Er verwies auf die vielen Vereinsaktivitäten für Jugendliche, die meist bis 21 Uhr dauerten. Durch einen Rufbus kämen geringere Kosten auf die Gemeinde zu als für Fahrten nach dem Regelfahrplan. „Auch würden Jugendliche einen Aufpreis dafür zahlen. Aber es muss eben günstiger sein als ein Taxi. Wir wollen einfach einen sicheren Heimweg erreichen.“ Einstimmig nahm das Gremium den Antrag an, die Forderung an den Gemeinderat weiterzuleiten.