Grenzach-Wyhlen: Literatur zum Wasser

Im Quellenhäuschen des Emilienparks fand am Sonntag ein Vortrag über das „Wasser in der Literatur“ statt. Passend zur Geschichte des Emilienparks, in dem 1863 eine Bitterwasserquelle in 30 Meter Tiefe entdeckt wurde, hielt Jösel einen interessanten und leidenschaftlichen Vortrag über das nasse Element in Gedichten und Erzählungen vom Mittelalter über Goethe und Heine bis heute. Die Zuhörer lauschten aufmerksam und andächtig den Ausführungen Jösels, der mit ansteckender Begeisterung für ältere und neuere Lyrik und Prosa den Poeten und Erzählern Tribut zollte und alle auch immer wieder mit seinen Kommentaren und spitzen Bemerkungen zum Lachen brachte.