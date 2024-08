Grenzach-Wyhlen/Lörrach: 127 000 Euro für Inklusion und bedürftige Kinder

Scheck übergeben

Diese sollen zu gleichen Teilen in drei lokale Kinder-Hilfsprojekte in Deutschland fließen, heißt es in einer Mitteilung des Chemiekonzerns. Wie jedes Jahr verdoppeln die deutschen Roche-Gesellschaften anschließend den Betrag für weitere globale Projekte – so komme eine Gesamtspendensumme von rund 127 000 Euro zusammen. Die Romius-Stiftung, die die Spenden in Deutschland koordiniert, sorge dafür, dass die Gelder ohne Verwaltungskosten direkt und projektbezogen eingesetzt werden.

Marc Bächli, Vorsitzender des Romius-Stiftungsrats, überreichte den Spendenscheck gemeinsam mit seinem Stiftungsrats-Kollegen Ulrich Winkel, der Stiftungsratsvorsitzenden Dagmar Baake, ihrer Stellvertreterin Beatrixe Linder sowie Guido Wiedle, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Roche Pharma AG, an die Vertreter der drei ausgewählten Organisationen: die „Elterninitiative Löwenstark” in Lörrach, das „Kinderhospiz Sterntaler” in Mannheim/Dudenhofen und die „Mental Health Initiative gGmbH” in München.