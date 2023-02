Grenzach-Wyhlen Lokale Skandale und große Politik

So auch in einem der Programmpunkte, in dem die britische Monarchie kräftig aufs Korn genommen wurde, während in anderen Sketchen gleich mehrfach die spitzen Narrenpfeile in Richtung Wyhlen-West (Grenzach) flogen, wo die Wyhlener Narren das „Ende der Welt“ ausgemacht hatten. Großartige Dialoge entwickelten die Zunftspieler auch untereinander, so bei einem „Skandal“ in einem heimischen Supermarkt oder bei kritischen Betrachtungen zur Entwicklung von Wyhlen. Kräftig ins Visier der Narren wurde wie zu erwarten auch der Bürgermeister genommen. Er ließ sich ganz offenbar so einiges einfallen, um wiedergewählt zu werden, wie die Wyhlener erfahren haben wollen.