Grenzach-Wyhlen Lokführerstreik als Hemmschuh

In diesem Zeitraum haben bereits 27 Schiffstransporte zum Auhafen in Muttenz stattgefunden. Dort werden die Spezialcontainer auf die Bahn verladen. 28 Züge haben die befüllten Container zu thermischen Entsorgungsanlagen in Deutschland und den Niederlanden transportiert. Aufgrund der Schadstoffcharakteristik im belasteten Erdreich mussten bisher 109 Container direkt per Lastwagen zu einer Hochtemperatur-Verbrennungsanlage transportiert werden.

Schredderanlage nötig

In den Entsorgungsanlagen können nur bestimmte Materialgrößen des Aushubs einer thermischen Behandlung zugeführt werden. Größere Stücke müssen vorgängig zerkleinert werden. In den kommenden Wochen wird deshalb ein Schredder angeliefert und in die Einhausung eingeschleust. Der Schredder wird die größeren Stücke und Brocken zerkleinern, die im Rahmen des Aushubs im Baufeld Mitte zum Vorschein kommen.

Ausblick

Der Aushub von Baufeld „Mitte“ wird voraussichtlich bis im Frühjahr abgeschlossen. Anschließend wird es mit sauberem Bodenmaterial verfüllt. Die Sanierungsinfrastruktur kann dann abgebaut werden. Schließlich werden das Areal und das Umfeld renaturiert sowie die für die Sanierung benutzten Flächen verkehrstechnisch erschlossen.