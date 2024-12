Grenzach-Wyhlen: Mammutbaum erneut gerettet

Der mehr als 100 Jahre alte Mammutbaum auf einem Privatgrundstück in der Straße Bertlingen in Grenzach darf nicht gefällt werden. Diese Entscheidung hat die Untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamts Lörrach getroffen. Der Entscheidung voraus ging das Gerücht, dass die Eigentümerfamilie den Mammutbaum nun erneut fällen will. Denn schon vor fünf Jahren war das ein Thema in der Gemeinde, die sich für den Erhalt des Baumes eingesetzt hatte. Nachdem sich der Besitzer dann bereit erklärt hatte, den Baum zu erhalten, war das Thema erst einmal erledigt.