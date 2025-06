Grenzach-Wyhlen: Massiver Baumbruch ohne größere Folgen

Aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Tage lockerte sich hier bergseitig der Boden und ließ eine massive Eiche umstürzen. Zum Glück waren zum Zeitpunkt des Baumsturzes keine Wanderer unterwegs, die den Rankweg ansonsten stark frequentieren.

Auch Forstfahrzeuge und die Jägerschaft nutzen den Weg, um in den Forst des Neufeldes oder in das jeweilige Jagdrevier zu gelangen. Vorerst gesperrt werden musste der Rankweg jedoch nicht, denn der umgestürzte massive Eichenstamm überspannt den Rankweg in einer Höhe, der sogar kleinere Fahrzeuge noch hindurchfahren lässt. Auch Wanderer können den Rankweg nach wie vor nutzen hoffen aber, dass der umgestürzte Baumkoloss alsbald fachgerecht entfernt wird.