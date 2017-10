Grenzach-Wyhlen Mehrere Autos aufgebrochen

Grenzach-Wyhlen. Gleich mehrere Autoaufbrüche haben am Sonntag in Grenzach-Wyhlen für Unmut gesorgt.

Bei einem zwischen 9.35 und 9.50 Uhr an der Südstraße abgestellter Seat wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und eine neongrüne „Freytag“-Handtasche samt Inhalt entwendet. An einem an der Straße „Hornrain“ geparkten Auto schlug ein Dieb zwischen 19 und 20 Uhr eine Scheibe ein und entwendete einen Geldbeutel.

Ein beim Emilienpark unverschlossen abgestellter Opel wurde zwischen 8 und 9.30 Uhr durchwühlt. Gestohlen wurde jedoch nichts, heißt es im Bericht der Polizei. Einer Zeugin fiel im Emilienpark ein Mann Mitte 30 mit normaler Statur, blonden, kurzen Haaren und blauer Hose auf. Ob dieser mit den Autoaufbrüchen im Zusammenhang steht, ist noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bittet um Hinweise unter Tel. 07624/ 989 00.