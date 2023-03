Grenzach-Wyhlen Melanie Penninggers übernimmt Leitung der VHS

Henning Kurz ist „gelernter Pfälzer“

Und Henning Kurz? Der freut sich schon auf den Ruhestand, spuckt bis dahin aber weiterhin fleißig in die Hände. „Und zwar bis zum letzten Tag“, wie er versichert. Am 31. Juli will er – dann knapp 64 Jahre alt – seinen Schreibtisch für seine Nachfolgerin räumen.

Kurz bleibt seinem „Baby“ TIZ erhalten

Der, wie er augenzwinkernd sagt, „gelernte Pfälzer“will der VHS weiterhin erhalten bleiben. Dies freilich nur in begrenztem Umfang „und ganz bestimmt nicht als graue Eminenz im Hintergrund“. Vielleicht mal einen Vortrag zu einem interessanten Thema anbieten oder als Dozent einspringen, das könne er sich vorstellen, sagt er. Er wolle sich auch weiterhin im Vorstand des Theaters im Zehnthaus (TIZ) engagieren. Wobei das urige Wyhlener Kellertheater bekanntlich ein ganz besonderes „Baby“ des kleinkunst-, philosophie-, musik- und kabarettaffinen Oberstudienrats ist.

Lehrer für Deutsch und evangelische Religion

Als solcher war Henning Kurz, ehe er 2008 die VHS-Leitung übernahm, zunächst sechs Jahre lang am Lise-Meitner-Gymnasium tätig (und davor zwölf Jahre lang am Gymnasium im rheinland-pfälzischen Birkenfeld). In Grenzach-Wyhlen unterrichtete er die Fächer Deutsch und evangelische Religion sowie zeitweise auch Psychologie. Im Rahmen des sogenannten Lehrermodells wechselte er dann an die VHS. Dieses vom Land Baden-Württemberg geschaffene Modell sieht vor, verbeamtete Lehrkräfte, die einmal Führungsaufgaben übernehmen könnten, zunächst für sechs Jahre lang eine VHS leiten zu lassen. Und sie dann wieder zurück in den Schuldienst zu versetzen. So war es eigentlich auch mit Henning Kurz geplant – zunächst.

„Lex Kurz“ ermöglicht seinen Verbleib

Aufgrund seiner umfangreichen Tätigkeiten in höheren VHS-Ebenen (unter anderem im Landesverband und im Grimme-Beirat) wurde dann aber eine Ausnahme gemacht und Kurz gestattet, auch weiterhin VHS-Leiter in Grenzach-Wyhlen zu bleiben (und dabei auch seine Einstufung als Oberstudienrat zu behalten).

Umkehr-Grenzpendler aus Basel

Und noch eine – salopp gesagt – Besonderheit macht den scheidenden VHS-Leiter zu einem echten Exoten: Er gehört zu den ganz wenigen Umkehr-Grenzpendlern. Denn vor mehr als 20 Jahren hatte er eine Baslerin kennen und lieben gelernt. Mit ihr – sie arbeitet an der Uni – und ihren beiden (längst erwachsenen) Kindern lebt er seither in der Stadt am Rheinknie und radelt täglich zur Arbeit „übere ins Dütschi“. Inzwischen bereichert auch ein Enkelkind den Alltag von Henning Kurz, der sich sehr darüber freut, sein familiäres Umfeld im Umkreis von wenigen Kilometern um sich zu wissen.

Bestehendes mit Kontinuität fortentwickeln

Seine VHS wisse er ab Sommer jedenfalls in besten Händen, ist Kurz überzeugt. Und Bürgermeister Tobias Benz pflichtet ihm bei: „Frau Penninggers ist für uns die Idealbesetzung. Sie kennt unsere VHS wie ihre Westentasche. “So werde Kontinuität gewahrt und Bestehendes fortentwickelt. „Acht oder neun“ qualifizierte Bewerber hatten sich für die Leitung der VHS beworben, wie Benz auf Nachfrage ergänzt.