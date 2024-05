Hintergrund ist eine sogenannte Eisenbahnkreuzungsvereinbarung, welche die Gemeinde Grenzach-Wyhlen, der Bund und die Deutsche Bahn anno 1997 geschlossen hatten. Das Papier regelte unter anderem den Bau der Unterführung am Wyhlener Bahnhof sowie die „Querspange Kirchstraße“. Weil acht Ordner voller Unterlagen zwischen Freiburg und Karlsruhe „verloren gegangen“ waren, hielt die Bahn zuletzt 4,3 Millionen Euro zurück.

„Strecken nichts mehr vor“

Wie Bürgermeister Tobias Benz am Dienstag im Gemeinderat fast schon beiläufig einfließen ließ, ist die seit 2017 ausstehende Rückzahlung der Gelder offenbar in Sicht. Insgesamt erwarte die Gemeinde aus dem Themenkomplex „Querspange“ noch rund 5,3 Millionen Euro, doch „es wird deutlich mehr“. Benz sprach von 5,9 Millionen statt in diesem Kontext im laufenden Haushalt einkalkulierten 0,9 Millionen Euro. Davon entfielen rund 2,9 Millionen Euro auf den Bund und rund 3 Millionen Euro Euro auf die Deutsche Bahn. „Wir können dieses leidige Thema positiv beenden. Und was wir gelernt haben, ist: Wir schießen nie wieder Geld vor“, sagte Benz mit ironischem Unterton.