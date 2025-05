Grenzach-Wyhlen: Mit der Rikscha zu spannenden Orten

In Grenzach-Wyhlen können die Rikscha-Passagiere auf ihrer Fahrt nun auch Geschichten des „Hörspaziergangs“ anhören, ohne dazu einen Guide mitnehmen zu müssen. Der „Hörspaziergang“ war schon bisher über einen Scan entsprechender Codes an ausgewählten Sitzbänken in Grenzach-Wyhlen möglich. Die jeweiligen Geschichten wurden von Helmut Bauckner und Rolf Reißmann geschrieben und eingesprochen. Auch auf dem Youtube-Kanal der VHS können Interessierte die Geschichten anhören. Entstanden war der „Hörspaziergang“ während der Coronapandemie im Jahr 2021. Die Idee nun auch während der Rikschafahrten an markanten Punkten die entsprechenden Geschichten anhören zu können, entstand im vergangenen Jahr. Damals chauffierte Georg Stenz einen älteren, vereinsamten Mann und bat Helmut Bauckner vom Verein für Heimatgeschichte, diesen zu begleiten. Auf diese Weise sei eine „geführte Tour“ durch die Gemeinde entstanden, die mit Bauckners Wissensfundus über die Geschichte der Doppelgemeinde eine ganz andere Qualität erhielt. Der ältere Herr sei begeistert und einfach nur „happy gewesen, so Stenz.

Diese positiven Erfahrungen haben Melanie Penninggers und Vanessa Gersbacher von der Volkshochschule Grenzach-Wyhlen technisch umgesetzt, um auch ohne Bauckners Hilfe Rikscha-Fahrgäste und Fahrer zu unterstützen. Dazu wurden die Geschichten der elf Stationen in Grenzach und fünf in Wyhlen in die App „actionbound“ eingearbeitet. Die Piloten fahren derweil die Routen des „Hörspaziergangs“ ab, während die Fahrgäste an den jeweiligen Punkten per Knopfdruck die dazugehörigen Geschichten auf einem Tablet abspielen können. Bei einem Pressegespräch wurde das neue „Rikscha-Hörspaziergang-Vergnügen“ vorgestellt. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass Bauckner als ausgewiesener Kenner der Örtlichkeiten und Begleiter bei den Rikscha-Ausfahrten entlastet wird.