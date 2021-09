Grenzach-Wyhlen Mit großen Schritten voran

Nur staunen kann man über das, was in den vergangenen beiden Jahren in der mit Grenzach-Wyhlen verschwisterten Stadt Sacueni in Rumänien alles fertiggestellt worden ist – und vor allem auch in welchem Tempo. Aufgrund gelockerter Vorschriften konnte erstmals seit Pandemiebeginn wieder eine kleine Delegation aus Grenzach-Wyhlen am Treffen der partnerschaftlich verbundenen Orte teilnehmen.