Grenzach-Wyhlen Mit Kooperationen hin zu personalisierter Medizin

Dabei will Roche nach eigenen Angaben konsequent auf datenbasierte Zukunftstechnologien und auch auf Partnerschaften in Deutschland setzen, unter anderem mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Start-ups. So ist Diabetes Care mit dem französischen Medizintechnikunternehmen Diabeloop eine Kooperation eingegangen, bei der eine Insulinpumpe von Roche mit einem selbstlernenden Algorithmus verbunden wird und damit Teil eines innovativen Systems zur automatisierten Insulindosierung wird. Ein weiteres Beispiel ist die Kooperation der Roche-Tochter RoX Health (mit Sitz in Berlin) mit dem dänischen Start-up Brain+, die 2021 im Bereich der digitalen Stimulationstherapie gegen die Alzheimer-Krankheit geschlossen wurde. „Diese Kooperationen stehen beispielhaft für unsere Verpflichtung, die Zukunft der Gesundheitsversorgung gemeinsam mit Partnern zu gestalten”, sagt Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG. „Gleichzeitig brauchen wir in Deutschland insgesamt mehr Austausch, digitale Vernetzung und Investitionen, um eine datenbasierte und personalisierte Gesundheitsversorgung flächendeckend zu etablieren und den Forschungsstandort Deutschland im internationalen Wettbewerb zu stärken.“

Allgemeine Zahlen: 1,2 Milliarden Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2 wurden seit Beginn der Pandemie in die ganze Welt verschickt und über eine Million Covid -19-Patienten wurden weltweit mit Roche-Medikamenten behandelt.

Der Gesamtumsatz von Roche in Deutschland lag 2021 bei 9,5 Milliarden Euro und legte damit gegenüber 2020 um fast 22 Prozent zu.

Diagnostik-Sparte: Umsatzwachstum von 58,2 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro. Aktuell sind 13 verschiedene Tests von Roche zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Deutschland verfügbar.

Pharma-Sparte: Umsatzwachstum von 13,5 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Die Nachfrage nach Produkten für die Routineversorgung war - trotz Pandemie – ungebrochen; fünf neue Medikamenteneinführungen (darunter auch Ronapreve gegen Covid-19) und zwei Indikationserweiterungen kompensieren den Umsatzrückgang durch Nachahmerprodukte im Kerngeschäft.

Diabetes-Care-Sparte: Umsatzrückgang von 1,4 Prozent auf 188 Millionen Euro. Marktführerschaft im Bereich Blutzuckermessgeräte erhalten (34,47 Prozent). Lösung zur automatisierten Insulindosierung in Kooperation mit Diabeloop in Deutschland eingeführt. ー Kooperation mit der

Techniker-Krankenkasse ermöglicht Versicherten kostenfreie Nutzung der Diabetestagebuch-App „mySugr PRO“.

Konzernlieferungen aus Deutschland sind um 17,8 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen.

Die Investitionen in Produktionsanlagen, Technologien, Infrastruktur und die Standortentwicklung in Mannheim, Penzberg und Grenzach-Wyhlen beliefen sich im vergangenen Jahr auf 599 Millionen Euro.

Insgesamt arbeiten 17 500 Mitarbeiter (plus 300) an den Roche-Standorten in Deutschland.