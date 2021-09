Grenzach-Wyhlen Mit „Mutausbrüchen“ an die Spitze

Die Schweiz hat „außer Wasser und grauen Zellen keine Rohstoffe“

Die Corona-Pandemie habe einen XXL-Turbo in der Forschung und Digitalisierung gezündet, eröffnete TV-Moderatorin Anouschka Horn die Diskussion. Christoph Franz stellte die Forderung auf, dass akademische und industrielle Forschung künftig noch enger zusammenarbeiten müssten. Nur so könne Deutschland es vermeiden, im internationalen Wettbewerb abgehängt zu werden. Hier sei die Schweiz offenbar besser aufgestellt. Dies machte auch der Schweizer Botschafter deutlich, der betonte, die Schweiz habe „außer Wasser und grauen Zellen keine Rohstoffe“. So habe man aus der Not eine Tugend gemacht und es ermöglich, dass Forschung und Wirtschaft mehr Freiheiten hätten als zum Beispiel in Deutschland.

Von Bohlen und Halbach bemängelte, dass der restriktive Datenschutz in Deutschland Innovationen beeinträchtige. So müssten Real-World-Data auch in Deutschland nutzbar gemacht werden. Diese Daten müssten ansonsten mit erheblichen Aufwand an Steuergeldern gekauft werden. Die Schweiz ermögliche mit ihrer Art des Datenschutz die Nutzung personenbezogener Daten. Mit einer solchen Lösung könnte eine optimale therapeutische Behandlung geschaffen werden, sagte Ulrike Koehl, die der akademischen Forschung eine Spitzenplatz zudenkt.

Christian Angermeyer lenkte den Blick darauf, dass man durch den medizinischen Fortschritt die Lebenserwartung der Menschen bis in zehn oder 20 Jahren auf mehr als 100 Jahre steigern könnte. Was von Bohlen und Halbach postwendendend kommentierte: „Wenn die Menschheit das Klima oder die Ernährung der Weltbevölkerung nicht in den Griff bekommt, trifft uns der Boomerang von einer ganz anderen Seite“ – dann habe das Thema Lebenserwartung sich ohnehin von selbst erledigt.