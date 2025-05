Grenzach-Wyhlen: Mit Zander und Trüsche gegen die Grundel

Finanzen

Kassierer Michael Körner musste ein kleines Minus in den Finanzen verkünden. Dieses beruht allerdings auf zahlreichen Investitionen für das Vereinsheim. Auch belasteten Versicherungsbeiträge in Höhe von 1500 Euro sowie Verbands- und Pachtabgaben in Höhe von 3000 Euro die Bilanz.

Ehrungen

Seit inzwischen 60 Jahren gehört Volker Schley dem 1952 gegründeten Fischerei-Verein an. Auf ein halbes Jahrhundert kommen Werner Richter, Harald Richter und Hanspeter Stein. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Gerhardt Körner und Florian Richter eine Auszeichnung sowie die zugehörige Vereinsnadel.

Neuwahlen 2026

Markus Braun kündigte an, im kommenden Jahr nicht mehr für eine Wiederwahl als erster Vorsitzender zur Verfügung zu stehen. „Nach 25 Jahren im Vorstand brauche ich eine Pause“, ließ er die Mitglieder wissen und warb dafür, neben dem vakanten Jugendleiterposten auch weitere Kandidaten für die Neuwahlen zu finden.