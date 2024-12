Grenzach-Wyhlen: Miteinander und gegenseitig frotzeln

Keine Harmonie

Die erste urkundliche Erwähnung von Grenzach vor 700 Jahren ist im Jahr 1975 nach dem Zusammenschluss der Gemeinden Grenzach und Wyhlen gefeiert worden, wie am 2. Januar 1975 in unserer Zeitung zu lesen war. Ebenso ist in dieser Ausgabe nachzulesen, dass der Zusammenschluss damals nicht nur harmonisch verlief.

So seien bei den Verhandlungen auch böse Worte gefallen, wurde gekämpft und geflucht. „Die Gemeinderäte rauften sich die Haare – sofern vorhanden“, ist da zu lesen. Das Interesse der Bewohner am Zusammenschluss hat sich aber in Grenzen gehalten. Bei einer Bürgeranhörung im Januar 1974 hatten 23,2 Prozent in Grenzach und 36,3 Prozent in Wyhlen abgestimmt. Die Grenzacher hatten dem Zusammenschluss zugestimmt, die Wyhlener waren dagegen.