Grenzach-Wyhlen: Mitfahrbänke für das Neufeld gewünscht

Beispiel Kleines Wiesental: Im Kleinen Wiesental wurde extra ein Logo kreiert, das auf die Mitfahrbänke hinweist. Autofahrer, die bereit sind, Fahrgäste mitzunehmen, erhalten einen Aufkleber für die Windschutzscheibe.

Beispiel Jagst-Region: Im Norden Baden-Württembergs, in der Jagst-Region, wurde ein ganzes Netz von Strecken für die Mitnahme festgelegt. An den Haltestellen liegen Schilder für die möglichen Ziele bereit. Der Mitfahrwillige zieht das gewünschte Schild heraus und zeigt damit an, wohin er möchte. Hält ein Auto an, steckt der Fahrgast das Schild zurück an seinen Platz.

Weitere Beispiele: In Zell am Harmersbach und in Biberach sind die Mitfahrbänke alle grün gestrichen, und Pfeile geben die Richtung an, in die die Mitfahrer möchten.