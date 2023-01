Grenzach-Wyhlen Netzausbau: Mobilfunk soll schneller werden

Weit fortgeschritten sind die dazu nötigen Kabelverlegearbeiten im Bereich des Rankwegs im Wald unterhalb des Neufelds. Dort steht bereits seit Jahrzehnten ein Funkmast im Wald, der jetzt aufgerüstet wird.

Arbeiten auch im Wald

Wie Bausch weiter mitteilt, hat der Zweckverband Breitbandversorgung vom Unternehmen NetCom BW GmbH den Auftrag erhalten, die Funkmasten im Landkreis Lörrach an die Glasfaserverbindungen anzuschließen. Damit solle unter anderem erreicht werden, dass bisherige Richtfunk- und schlechte Kupferverbindungen bald der Vergangenheit angehören. Im Mittelpunkt stünden jedoch die verbesserten Standards 4G und 5G.

Inwieweit auch andere Mobilfunkbetreiber vom Anschluss der Funkmasten an das Glasfasernetz profitieren, hängt davon ab, ob die jeweiligen Anbieter entsprechende Glasfasern anmieten, heißt es vonseiten des Zweckverbands Breitbandversorgung. Es scheine zwar Interesse zu geben, jedoch würden andere Mobilfunkbetreiber auch eigene Glasfaseranbindungen nutzen, präzisiert Bausch.

Behinderungen im Wald auf dem Neufeld

Die Anbindung der Funkmasten an die Glasfaser-Technologie soll bis im Oktober im gesamten Landkreis beendet sein. In Grenzach-Wyhlen sollen die Arbeiten hingegen schon in wenigen Tagen abgeschlossen werden, wie Mitarbeiter der ausführenden Baufirma am Rankweg auf Nachfrage bekunden. Derzeit ist auch der vielgenutzte Wanderweg in Richtung der Forsthütte nur eingeschränkt nutzbar.