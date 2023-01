Grenzach-Wyhlen. Ein Motorboot auf einem Bootstrailer ist laut Polizei am Donnerstagabend in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde kurz nach 22 in die Gewerbestraße gerufen. Das Motorboot sei auf einem Bootstrailer verladen und stehe auf einem Abstellplatz für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote.