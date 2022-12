Grenzach-Wyhlen Musik in ihrer anregendsten Gestalt

Das nahezu 45-minütige, modulatorisch und figurativ vergleichsweise zerklüftete Werk bot hier vielfältigste Möglichkeiten. Dabei diente weniger ein in Dezibel gemessener Unterschied zwischen Piano und Fotrte der Darstellung Beethovenscher Kontraste, sondern vielmehr die kluge, feinnervige und traumwandlerisch sichere Abstimmung der Triopartner in der instrumentalspezifischen Umsetzung der verschiedenen Ausdrucksmomente. So erfuhr im Allegro moderato ein tendenziell weicher Anschlag im Klavier seine Entsprechung in der fein ziselierten Figürlichkeit der Geige, wobei der traumhaft einschmeichelnde Ausdruck nichts an Plastizität vermissen ließ. Im anfänglichen Streicherdialog und der Weiterführung im Klavier des Scherzos sorgten blitzsaubere Saitenwechsel und wohldosierter Anschlag für punktgenaue Kontraste zwischen tänzerischer Spitzigkeit und kantablem Schmelz. In der Variationsfolge des Andante cantabile konnte man besonders gut beobachten, welche technischen Mittel Sebastian Schmidt bei seinem Klangfarbenspiel zu Gebote stehen: Luftiges, druckarmes Streichen in unterschiedlicher Nähe zum Steg für flötengleichen Silberglanz, konzentrierter Druck für energische kurze Töne oder kontrollierter Springbogen für tänzerische Bissigkeit. Gustav Rivinius und Guido Heinke wussten jederzeit entsprechend darauf zu reagieren. Im Schlusssatz, dem Allegro moderato – Presto, beeindruckt das Trio durch Kontraste zwischen neckisch sprechenden Gesten, unerbittlich harter Motivik und gliedernder akkordischer Robustheit. Im Presto schließlich war trotz des zur Kleingliedrigkeit verführenden 6/8-Taktes immer der frei schwingende Atem großer Phrasen erlebbar.

Das Konzert in Grenzach bot Beethovens Musik in ihrer anregendsten Gestalt. Man darf zu Recht annehmen, dass auch das ähnlich strukturstarke Klaviertrio Nr. 1 H-Dur op. 8 von Johannes Brahms durch die begnadeten Interpreten dieses Abends mit differenzierter interpretatorischer Emotionalität aufgeladen wurde.