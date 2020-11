Grenzach-Wyhlen Musik, Zauberei und Comedy

Das Konzept

Aufgebaut wird ein Lkw-Auflieger, daneben eine 15 Quadratmeter große LED- Leinwand. Davor parken bis zu 45 Autos, die mit jeweils maximal fünf Personen aus zwei Haushalten besetzt werden dürfen. Das Verlassen des eigenen Autos ist nur für den Gang zur Toilette erlaubt. Es gilt Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände.

Den Ton empfängt man über das eigene Autoradio. Die Frequenz wird vor Ort bekanntgegeben.

Das Programm

Das Programm für den 5. und 6. Dezember bietet eine bunte Mischung aus Unterhaltungsformaten für die ganze Familie. Dazu gehören Akrobatik, Comedy, Schlager, Zirkus und Zauberei. An beiden Tagen finden jeweils zwei Vorstellungen statt, eine um 15 und eine um 17.30 Uhr. Der Einlass beginnt eine halbe Stunde vor jeder Aufführung.

Der Samstag

Den Samstag, 5. Dezember, bestreiten der Zirkus „Papperlapapp“ aus Bad Säckingen, Nico Alesi aus Kandern, der Comedian Roberto Capitoni aus Koblenz, der Singer/Songwriter Mike Low aus Basel und „Magic Man“ Willi Auerbach aus Waldkirch.

Der Sonntag

Am Sonntag, 6. Dezember, steht die musikalische Unterhaltung im Mittelpunkt. Es treten die Kanderner Sänger Nico Alesi, Simone Moos und Schlagerstar Christian Lais auf. Abgerundet wird das Programm durch „Magic Man“ Willi Auerbach.

Der soziale Aspekt

Der Eintritt zum „X-MAS- Truck“ ist kostenlos. Es wird aber eine Spendenbox aufgestellt. Der Erlös geht an „Bürger helfen Bürger“ in Grenzach-Wyhlen und an das Tierheim Rheinfelden.

Das Anmeldeverfahren

Ohne Anmeldung ist ein Besuch der Veranstaltung(en) nicht möglich. Diese ist zu richten an die E-Mailadresse reservierung@risch-event.de. Die Uhrzeit kann nicht frei gewählt werden, diese wird erst mit der finalen Bestätigung per E-Mail zugeteilt. In der Anmeldungsmail müssen die Adressdaten der im Auto sitzenden Teilnehmer (fünf Personen aus maximal zwei Haushalten) sowie das Kennzeichen angegeben werden.

Das „Dahinter“

„Wir freuen uns in diesen für alle sehr schweren Zeiten und angesichts unzähliger abgesagter Veranstaltungen, ein Angebot für die ganze Familie machen zu dürfen“, sagt Oliver Risch. Dank der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, der Boulderhalle „LÖbloc“ und der Firma Energiedienst werde es möglich, doch noch etwas weihnachtliche Stimmung in die Region zu holen. Ebenfalls mit im Boot sind die Firma Rogg Transporte Rheinfelden mit dem Auflieger, die „Rätsche Waggis“ aus Grenzach-Wyhlen (Ordnerdienst) und die Firma Tec Zone Veranstaltungstechnik.