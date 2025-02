Grenzach-Wyhlen: Musikvereine rücken zusammen

Vereine sollen fortbestehen, aber umfirmieren

Holger Blunck, Vorsitzender des Musikvereins Grenzach, teilte mit, dass er sich in zahlreichen Vorgesprächen mit dem Vorsitzenden des Musikvereins Wyhlen, Daniel Schuster, und dessen Stellvertreter Dirk Joos darauf verständigt habe, beide Vereine zum „Musikverein Grenzach-Wyhlen 1844“ vereinigen zu wollen. Dies, indem man den Musikverein Wyhlen umbenennt.

Beteiligte betonen, dass noch nichts beschlossen ist

Der bisherige Musikverein Grenzach könnte in Zukunft zum Förderverein umgestaltet werden und mit dem Namen „Bläserjugend Grenzach-Wyhlen 1896“ unter dem Patronat des Musikvereins Grenzach-Wyhlen stehen. In diesem Förderverein könnte dann die Jugendarbeit gebündelt werden, sagte Blunck. Dabei bekräftigte er, dass all dies lediglich erste Ideen seien. Ob sie so umgesetzt werden könnten, hänge zunächst von vereinsrechtlichen Klärungen ab. Außerdem müssten noch Feinheiten abgestimmt werden.