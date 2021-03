Grenzach-Wyhlen Nachhaltige Zufriedenheit entwickeln

Walt Disneys Zitat „If you can dream it you can do it“ („Wenn du es träumen kannst, kannst du es tun.“) auf der Wand von Eiseles Arbeitszimmer ist nicht nur ihr Lebensmotto, sondern auch Thema ihres Buches. Hier zeigt sie, wie man Lebensträume verwirklichen und wie man den Weg zu einem großen Ziel sinnvoll portionieren kann, um nicht zu scheitern.

Die junge Frau versteht sich als Macherin. „Auf meinem Vision-Board liste ich alle Schritte auf, die zur Erreichung eines Ziels hilfreich und notwendig sind“, erläutert Eisele ihre Strategie der „Rückwärtsplanung“. „Das schafft Motivation und Klarheit sowie die Möglichkeit, auch unvorhergesehene Hürden zu nehmen.“

Herumblättern ist ausdrücklich erwünscht

In den Hauptkapiteln „Lebensträume“, „Beziehungen“ und „Mehr“ präsentiert die Autorin ein buntes Thementableau, das sowohl durch eigene Erlebnisse und Erfahrungen, aber auch durch fachliche Einblicke anderer Autoren definiert ist. Mit dem Hinweis zu Anfang „Rumblättern erwünscht“ lädt Eisele ein, das 380 Seiten dicke Buch als vergnügliches Nachschlagewerk zu nutzen, das auch zum Widerspruch anregen darf. Die aus der Ich-Perspektive heraus geschriebenen Fallbeispiele halten dem Leser einen Spiegel vor, in dem er sich wiederfinden kann. Daraus abgeleitete Lebensratschläge sind in Fragen gekleidet und sollen den Leser fern einer Zeigefingermentalität zur Findung eigener Antworten verführen.

Eiseles Kindheitsträume vom Bühnenstar und die Einblicke in die reale Welt von Schultheater und Schulchor münden in der Erkenntnis: „Bin ich Superstar geworden? Nein. Habe ich meine Bühnenangst besiegt? Ja. Verfolge ich meine Träume? Ja. Bin ich zufrieden? Sehr oft.“ Neben den großen, öffentlichkeitswirksamen Glanzlichtern geht es der Autorin um die Wertschätzung der alltäglichen Highlights und der Zufriedenheit, die man im bewussten Erleben daraus ziehen kann.

Realistischer Blick auf die eigenen Fähigkeiten

Warum soll das Lachen eines Kindes oder das gelungene selbstgekochte Essen für die Familie weniger wert sein, als ein bewunderter Auftritt auf großer Bühne?

Mit ihrem thematischen Rundumschlag in Kapiteln wie „Warum ich doch studiert habe“, „Geld finde ich blöd. Und Du?“ oder „Schwangerschaft individuell“ bietet sie dem Leser im Abgleich mit eigenen Erfahrungen und Entscheidungen Orientierungshilfen an. In Kapiteln wie „Die Zeit“, „Perspektiven und Empathie“, „Kultur und Religion“ scheut sie sich auch nicht, Themen anzureißen, bei der die Aufarbeitung bereits eines einzigen Themas für die meisten Denker eine Lebensaufgabe darstellt. Dabei fokussiert Eisele sich immer wieder mit den Kapiteln „Pläne machen“ auf den praktischen Nutzen ihrer gedanklichen Gegenstände. „Mein Wunsch ist es, mit dem Buch zu motivieren und beim Leser nachhaltige Zufriedenheit zu entwickeln“, ist Eise­les kommunikatives Resümee.

Fazit

Die im Buch vermittelten Botschaften sind so einfach wie plausibel, sodass man versucht sein könnte, sie als längst vertraute Handlungsempfehlungen abzutun. Möglicherweise lässt man sich aber vom altruistischen Zungenschlag ihrer jugendlichen Sprache berühren und tatsächlich zu neuen eigenen Aktivitäten anregen – mehr Zufriedenheit inklusive.

Weitere Informationen: www.sol-marketing.de