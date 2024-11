Grenzach-Wyhlen: Nächsten Samstag ist Weihnachtsmarkt

Mit der entsprechenden Dekoration bereits in Stimmung gebracht, haben die Vorstandsmitglieder des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) die letzten Punkte für den am Samstag, 30. November, auf dem Bärenfelsschulhof stattfindenden Grenzacher Weihnachtsmarkt abgestimmt. Schule, Werkhof, Feuerwehr, Standbetreiber – es kommt einiges zusammen, was hierfür notwendig ist. Dieses ganze „Drumherum“ plus die Arbeit dahinter bleiben den meisten Gästen verborgen.