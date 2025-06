Grenzach-Wyhlen: Naturismus-Freunde treffen sich

Programm

Von 10 bis 14 Uhr können die Besucher in Straßenkleidern oder im Badekleid einen Eindruck vom Vereinsgelände gewinnen. Wer im Pool baden möchte, kann dies ebenfalls tun, allerdings ohne Kleidung. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr offerieren die Mitglieder des Vereins Heliosport Basel den Besucherinnen und Besuchern bei einem Apéro ein Getränk, außerdem kann am Grillfeuer mitgebrachtes Grillgut zubereitet werden. Besteck und Geschirr sind in der vereinseigenen Küche erhältlich. So auch kühle Getränke, die zu einem moderaten Preis erhältlich sind.