Grenzach-Wyhlen: Neue Försterin: aus Liebe zur Natur

Dischinger im Ruhestand

Nachdem der bisherige Förster, Markus Dischinger, nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit in den Ruhestand gewechselt ist, hat nun die 31 Jahre alte Forstingenieurin Theresa Faust das Revier übernommen.

Aus der Pfalz

Theresa Faust stammt ursprünglich aus der Pfalz und ist dort inmitten des Pfälzer Waldes aufgewachsen. Die Natur, insbesondere der Wald, ist ihr daher seit frühester Kindheit vertraut. Studiert hat die junge Forstingenieurin in Rottenburg am Neckar und in Göttingen mit Schwerpunkt Holzbiologie und Holztechnologie. Danach arbeitete Theresa Faust zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule in Rosenheim, bevor sie sich auf die Stelle im Landkreis Lörrach als Nachfolgerin von Markus Dischinger bewarb.