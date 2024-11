Grenzach-Wyhlen: Neue Preise für Wasser und Abwasser

Im Betriebsausschuss sorgten die von Vertretern der Firma „Naturenergie“ (ehemals Energiedienst) vorgelegten Zahlen durchaus für Diskussionen. Zumal Bürgermeister Tobias Benz klarstellte, dass die Gemeinde aus gesetzlichen Gründen nur fünf Jahre lang Zeit dazu habe, beim Trinkwasserverkauf gemachte Verluste oder Gewinne via Bezugspreis nachzuverrechnen. Geschehe dies nicht, dürften diese „Über- oder Unterdeckungen“ nicht mehr berücksichtigt werden, sagte Benz.

Gemeinderat wird sich des Themas annehmen

Klar ist: Nur dann, wenn der Gemeinderat sich dazu entschließt, alle Gewinne aus den Jahren 2018 bis 2021 in die neue Gebührenkalkulation einfließen zu lassen, wird der Preis für Trinkwasser ab Januar tatsächlich billiger. Beschließt das Gremium stattdessen eine Teil-Einrechnung, bleibt der Wasserpreis bestenfalls auf dem jetzigen Niveau stabil – oder er steigt.

In der Sitzung des Betriebsausschusses am Dienstagabend war hier noch keine abschließende Tendenz erkennbar. Zwar hieß das Gremium die Berechnungen in vorgelegter Form per Empfehlungsbeschluss gut. Aber dies augenscheinlich nur, weil Bürgermeister Benz darum gebeten hatte, den finalen Entscheid in größerer Runde – also im Gemeinderat – zu fällen.